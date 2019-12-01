Desaparece alcalde de Taxco al negociar liberación de su padre; integrantes del crimen organizado se lo habrían llevado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:29:28

Taxco, Guerrero, 13 de abril del 2026.- El presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, fue privado de la libertad este lunes cuando presuntamente intentaba negociar la liberación de su padre, Juan Vega Arredondo, director del hospital IMSS-Bienestar en ese municipio.

De acuerdo con primeros reportes, tras conocerse los hechos se puso en marcha un operativo de búsqueda en la región, con la participación de alrededor de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional, policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las acciones se extendieron a municipios cercanos de Guerrero, así como a zonas colindantes de Morelos y el Estado de México.

Versiones preliminares indican que durante la madrugada, el alcalde habría sido citado en el barrio de Casahuate, en la cabecera municipal de Taxco, con el objetivo de dialogar con quienes mantenían retenido a su padre.

Sin embargo, en ese lugar también habría sido interceptado y llevado por personas desconocidas.

La zona donde ocurrieron los hechos conecta con rutas hacia municipios como Tetipac y Pilcaya, áreas donde, según distintos reportes, opera desde hace años un grupo delictivo.

El caso se suma a la desaparición del padre del edil, quien fue interceptado por hombres armados la mañana del sábado cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Un día después, su vehículo fue encontrado abandonado en la comunidad de Acamixtla.