Costo de la canasta básica en México subió en marzo: Inegi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 12:49:42

Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- El costo de la canasta básica aumentó el pasado mes de marzo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el organismo autónomo, el indicador (clave para calcular las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos) registró incrementos tanto en zonas urbanas como rurales.

Asimismo, explicó que en el tercer mes de 2026, una persona en zona urbana necesitó 4 mil 877.87 pesos mensuales para cubrir alimentos y otros gastos esenciales, mientras que en la zona rural el monto fue de 3 mil 494.95 pesos.

En ese sentido, el Instituto indicó que la variación anual en la canasta alimentaria registró un alza de 7.9 por ciento en el ámbito rural y de 8.1 por ciento en el urbano.

Además, el Inegi que el jitomate con un crecimiento de 126.3 por ciento, el limón con un aumento del 7.1% y el bistec de res con un alza del 10.2%, fueron los productos que más influyeron en el incremento del costo de la canasta básica en el ámbito rural.

Mientras que en las comunidades urbanas fueron, el jitomate que subió 126.3 por ciento, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar con un aumento de 7.1 por ciento y la leche pasteurizada de vaca que incrementó 8.1 por ciento.