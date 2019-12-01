Garantiza Policía de Querétaro entornos seguros durante temporada vacacional

Garantiza Policía de Querétaro entornos seguros durante temporada vacacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:44:11
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Querétaro, Querétaro, 13 de abril del 2026.- Durante el periodo vacacional de Semana Santa, la Policía Estatal de Querétaro implementó un esquema operativo permanente en todo el territorio estatal, en coordinación con instancias de seguridad y cuerpos de emergencia, con el propósito de garantizar la tranquilidad de las familias queretanas y de quienes visitaron la entidad.

Como resultado de los 210 operativos desplegados, se logró la detención de 131 personas por su probable participación en delitos y 672 por faltas administrativas, además de la recuperación de 53 vehículos, el aseguramiento de seis armas de fuego y el retiro de 56 cartuchos útiles de circulación, fortaleciendo así la seguridad en colonias, comunidades y zonas limítrofes.

A lo largo de estas semanas, se mantuvo vigilancia continua en zonas turísticas, centros recreativos, carreteras, cuerpos de agua y espacios públicos de alta afluencia, lo cual permitió que las actividades recreativas, religiosas y sociales se desarrollaran en un entorno de orden y sana convivencia.

Como parte de la estrategia integral, se llevaron a cabo recorridos preventivos, puntos de observación, acciones de proximidad social y atención ciudadana, además del reforzamiento de operativos de control vial, con el fin de prevenir hechos de tránsito y salvaguardar la integridad de la población.

 

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