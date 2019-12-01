ICE detiene al empresario Rafael Zaga; es buscado en México por delincuencia organizada y saqueo por más de 5 mil mdp

ICE detiene al empresario Rafael Zaga; es buscado en México por delincuencia organizada y saqueo por más de 5 mil mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 14:51:01
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Miami, Florida, Estados Unidos, a 13 de abril 2026.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturaron en Florida al empresario Rafael Zaga Tawil, quien es buscado en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según los registros de la agencia federal, el sospechoso se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa a él y a su hermano Teófilo Zaga Tawil de presuntamente saquear fondos del Infonavit, por más de 5 mil millones de pesos.

Según la acusación, el delito se llevó a cabo a través de un convenio firmado en junio de 2014, entre el Infonavit y Telra Realty, de la cual son dueños los hermanos, para llevar a cabo un programa de movilidad hipotecaria.

No obstante, como se dio por terminado de manera anticipada el contrato con la empresa, el Infonavit se vio obligado a pagar más de 5 mil millones de pesos por daños y perjuicios en 2017.

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