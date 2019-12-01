En Lázaro Cárdenas, Michoacán: Roban medio millón de pesos a una cuentahabiente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:00:09
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- Una mujer que salía de una sucursal bancaria de esta ciudad portuaria, fue despojada de medio millón de pesos por un par de ladrones que huyeron en una motocicleta.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que una mujer había sido asaltada cuando salía de la sucursal de Bancomer ubicada en el fraccionamiento Las Torres había sido asaltada.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal  así como de la Guardia Civil quienes se entrevistaron con la afectada quien refirió que arribó al banco para retirar 500 mil pesos.

Al salir fue interceptada por dos sujetos los cuales pistola en mano le exigieron la entrega del dinero para después huir con rumbo desconocido a bordo de una moto.

Es de mencionar que no se reportó detención alguna en torno al hecho.

