Cateos simultáneos de Sinergia en San Juan del Río, Corregidora y Querétaro dejan personas detenidas y se cumplimentan dos órdenes de aprehensión

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:41:02

Querétaro, Querétaro, a 13 de abril 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cateos de manera simultánea en los municipios de San Juan del Río, Corregidora y Querétaro, como parte de investigaciones por los delitos de robo, violencia familiar y fraude, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Las diligencias fueron encabezadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales de los tres municipios, en el resguardo perimetral.

Durante los operativos se logró la cumplimentación de dos órdenes de aprehensión, así como la detención de dos personas más, fortaleciendo las acciones legales derivadas de las carpetas de investigación.

Asimismo, se llevó a cabo el aseguramiento de diversa documentación, un vehículo y dos armas de fuego, indicios que serán integrados a las investigaciones correspondientes.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, para su determinación judicial.