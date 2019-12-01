Ejecutan a un individuo en la comunidad El Calvario de Queréndaro, Michoacán 

Ejecutan a un individuo en la comunidad El Calvario de Queréndaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:21:59
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Queréndaro, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos fue localizado en un camino vecinal de esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el camino que va a la comunidad de El Calvario, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudietron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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