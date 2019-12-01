Se accidenta camioneta con trabajadores de la construcción en la carretera Salvatierra-Celaya; hay un fallecido y al menos 4 lesionados

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 19:09:09
Celaya, Guanajuato, a 10 de febrero de 2026.- Trabajadores de la construcción originarios de Juventino Rosas que se dirigían a su domicilio sobre la carretera Salvatierra-Celaya protagonizaron un accidente dejando el saldo de una persona sin vida y al menos cuatro lesionados. 

El accidente ocurrió la tarde de este martes sobre dicha rúa a la altura de la comunidad de Ojo Seco donde una camioneta en color gris quedó con las llantas hacia arriba tras impactarse contra el muro de contención. 

En el lugar fuerzas de Seguridad Pública del estado en coordinación con Guardia Nacional de caminos custodiaron la zona mientras que socorristas de Protección Civil de Celaya trabajaron en el auxilio de los afectados para trasladar a los lesionados, sin embargo por uno de ellos ya no pudieron hacer nada, ya que no contaba con signos vitales al salirse del vehículo tras el impacto.

Se presume que tras una falla mecánica ocurrió el percance, sin embargo las autoridades competentes determinarán la mecánica para deslindar responsabilidades.

