Se desata enfrentamiento armado en Cortazar, Guanajuato; se habla de un muerto y dos ministeriales lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:07:53

Cortazar, Guanajuato, 10 de febrero del 2026.- Fuerte despliegue policíaco, persecución y balacera fue lo que se desató en la zona centro del municipio de Cortazar, Guanajuato, tras una presunta orden de aprehensión de cuál, el saldo preliminar fue de dos ministeriales lesionados y un detenido.

En redes sociales se observó poco antes del mediodía del martes la presencia de elementos ministeriales armados los que buscaban sujetos armados en las azoteas sobre la calle Hidalgo y Ocampo.

Mientras tanto en el tramo de la calle Hidalgo entre las calles Acuña y mártires de Tacubaya alumnos de un kinder así como de una preparatoria se ocultaban tras escuchar las detonaciones

Minutos después padres de familia se concentraron en la zona con el rostro angustiado para saber cómo se encontraban sus hijos y podérselos llevar a sus hogares.

Sin embargo transcurrió algunas horas para que la fiscalía culminara el trabajo de campo en el lugar en el que trascendió que presuntamente en esa zona se encontraba una persona sin vida al interior de una camioneta cosa que no fue confirmada.

En tanto qué los habitantes al escuchar los disparos a cuadras a la redonda cerraron comercios.

Será la fiscalía del estado que dé a conocer realmente la realidad de los hechos al término de las investigaciones en la escena.