Asegura gobernador de Querétaro que los 30 integrantes de un grupo delictivo que fueron detenidos, no operaban directamente en la entidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 15:54:16

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Pese a que al menos 30 integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en Querétaro durante 12 cateos que cumplimentaron autoridades policiales de los tres niveles de gobierno, el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, aclaró que estos no operaban en la entidad.

“Aunque en Querétaro se han detectado reuniones de integrantes de diversos grupos delictivos, estos no operan directamente en la entidad”.

Esto, luego de que el Gobierno federal informó que se ejecutaron 12 cateos en donde se detuvieron a 30 integrantes de la célula criminal Los Salazar dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento, entre ellas uno de sus principales operadores.

Kuri González subrayó que la ubicación estratégica de Querétaro, atravesada por la Carretera Federal 57 obliga a mantener una vigilancia constante, pues se trata de una de las vías más importantes del país y con múltiples accesos.

Recordó que la entidad mantiene una operatividad muy fuerte pues tan solo el año pasado se realizaron casi 2 mil cateos en diversos puntos de la entidad, los cuales se realizaron entre los tres niveles de Gobierno.

“Querétaro mantiene una buena relación con Gobierno federal por lo que existe una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, las fiscalías y los municipios con quienes realizamos operativos diarios apoyados con cámaras de vigilancia y controles en distintos puntos.

“Cada vez tenemos más herramientas para revisar y garantizar la seguridad. Es un trabajo constante que no se puede detener”.

EL FLACO, ENTRE LOS DETENIDOS

Fuentes federales confirmaron que los 30 detenidos forman parte del grupo delictivo Los Salazar, y que el líder de ese grupo delictivo capturado es Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, alias “El Flaco” o “Jony”.

Se supo que, en seguimiento a diversas líneas de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios.

La célula delictiva a la que presuntamente pertenecen los detenidos, opera en la región, donde coordina la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el reclutamiento de personas, disputa del control territorial, rutas de trasiego, homicidios, además de delitos de extorsión y tráfico de armas.

Fue así que en un operativo interinstitucional se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos domicilios de la capital, donde se detuvo a 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos al líder de la célula delictiva, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.