Ladrones resultan heridos al intentar robar un vehículo en el fraccionamiento Mediterránea de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 20:12:48

Uruapan, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Un par de facinerosos resultaron lesionados luego de que al intentar robar una camioneta en la entrada del fraccionamiento Mediterránea, fueran atacados a balazos por los escoltas de un empresario.

Al respecto se sabe por un vídeo del sistema de vigilancia del lugar, que un empresario llegaba al fraccionamiento a bordo de su camioneta.

En un momento determinado un par de sujetos llegaron en una motocicleta y pistola en mano intentaron robar la camioneta.

En esos instantes, los escoltas del empresario salieron del vehículo y dispararon contra los ladrones quienes salieron corriendo del sitio.

Hechos que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.