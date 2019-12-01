Balacera en carretera Zamora - Los Reyes, Michoacán: Ataque a policías deja a uno herido y caos vial por ponchallantas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 17:04:46

Jiquilpan, Mich., a 10 de febrero de 2026.- Momentos de auténtico terror se vivieron la tarde de este lunes sobre la carretera estatal Zamora–Los Reyes, a la altura del empaque AGUMEZA, donde elementos de la Policía Municipal de Tingüindín fueron atacados a balazos por sujetos armados que lograron escapar, dejando tras de sí un escenario de violencia y bloqueo total.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, los uniformados fueron sorprendidos por detonaciones de arma de fuego dirigidas directamente en su contra, resultando un elemento policial lesionado, cuyo estado de salud no fue precisado hasta el cierre de esta edición. La identidad y características de los agresores aún se desconocen.

Huyeron como fantasmas… pero sembraron el caos

El Comisario de Guardia Civil informó que los probables responsables escaparon a toda velocidada bordo de una camioneta Suburban negra y una camioneta de caja seca color blanco, tomando rumbo hacia el municipio de Villamar.

En su huida, los delincuentes arrojaron “poncha llantas” sobre la cinta asfáltica, específicamente a la altura de La Trasquila, en un intento por frenar cualquier persecución policial y poner en riesgo a civiles que transitaban por la zona.

Bloqueo total: Tractocamiones cierran la vialidad

La violencia no terminó ahí. Minutos después, Guardia Civil confirmó que la vialidad quedó completamente bloqueadaen la desviación hacia Cotija, donde varios tractocamiones fueron atravesados, generando un severo caos vial y alarma entre automovilistas.

Ante la emergencia, se desplegó apoyo inmediato con Seguridad Vial, mientras corporaciones de seguridad reforzaron la zona para restablecer el orden y dar con los responsables de este ataque armado.

Hasta el momento, el área permanece bajo vigilancia y no se descarta que el ataque esté relacionado con hechos delictivos de alto impacto. Las autoridades mantienen un fuerte operativo y exhortan a la población a extremar precauciones.