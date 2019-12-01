Choque vehicular en Uruapan, Michoacán, deja un herido grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 20:27:14

Uruapan, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Entre la vida y la muerte se debate un individuo, el cual chocó con su camioneta contra una camión de carga, hechos registrados en la carretera Uruapan-Los Reyes.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la desviación a Corupo, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona herida de gravedad.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.