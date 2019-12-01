Líder del PRI exige "Operativo Enjambre" en Zitácuaro; acusa a alcalde de vínculos con delincuencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:33:32

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026. — Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, pidió aplicar el "Operativo Enjambre" en Michoacán y particularmente en Zitácuaro, zona que calificó como "la punta del panal".

El también diputado local señaló directamente a funcionarios municipales de Zitácuaro por sostener presuntos vínculos con el crimen organizado.

"Michoacán es un gran panal que requiere de un enjambre y la punta de ese panal está en Zitácuaro; lo encabeza un narco presidente municipal, vinculado y haciendo negocios permanentes con el líder delictivo de ese lugar", expresó textualmente el representante priista de Michoacán.

Los señalamientos surgieron tras la denuncia de Raúl Ocelotl Vilchis, activista y líder municipal del PRI en Zitácuaro, quien denunció agresiones físicas por parte de Juan de Dios Ixtláhuac, hermano del edil de la mencionada demarcación.

Desde la rueda de prensa semanal del PRI, en el espacio denominado "La Tribuna del Pueblo", Ocelotl Vilchis recordó los hechos ocurridos el pasado 5 de febrero, luego de acudir a apoyar una denuncia ciudadana sobre la contratación de meseros de Jalisco para un evento relacionado con la feria de Zitácuaro, lo que dejó de lado la mano de obra local.

El activista hizo hincapié en que la agresión de la que fue objeto la presenciaron elementos de la policía municipal, quienes no hicieron nada para impedirla.

"Estaba presente el delegado de tránsito del estado, que tampoco hizo nada. Eso es lo que me preocupa: una policía que permite a los poderosos golpear y hacer lo que quiera... La policía no hizo su trabajo; tendría que detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía", señaló el líder municipal del PRI, quien dijo que es preocupante lo que ocurre en la demarcación, ya que son diversas las quejas contra elementos policiales.

Raúl Ocelotl reconoció estar preocupado por su integridad física.