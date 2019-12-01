En diferentes ataques armados, dos hombres pierden la vida en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 20:37:49

Celaya, Guanajuato, a 10 de febrero de 2026.- Con minutos de diferencia dos hechos de alto impacto se registraron la tarde del martes en Celaya, dejando el saldo de dos personas sin vida al interior de su domicilio.

Uno de ellos se suscitó en la calle Arica casi esquina Baleares en la colonia Los Olivos.

Refieren en la zona haber escuchado entre 6 y 7 detonaciones que dieron blanco a un hombre que se encontraba en su vivienda.

El suceso se dio a conocer a las autoridades a través de la línea de emergencia 911, por lo que se desplazaron elementos policiacos y socorristas, quienes estos últimos al valorar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Minutos después en la colonia San Juanico de la calle Agua Marina un suceso similar ocurrió.

En una casa se encontraba un hombre el cual fue sorprendido por sujetos desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida, para después darse a la fuga.

Ambas víctimas hasta el momento se desconoce su identidad, sin embargo el proceso de investigación en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos arrojarán mecánica y datos generales de los fallecidos.

Al término del trabajo de campo por parte de las autoridades, los cuerpos fueron llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado, donde les someterán a la necropsia que marca la ley.