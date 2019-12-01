Motociclista fallece en un hospital de Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente en el Paso Catrinas

Motociclista fallece en un hospital de Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente en el Paso Catrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 20:20:32
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad, un motociclista que sufrió un accidente en el Paso Catrinas de la capital del estado, perdió la vida.

Al respecto se informó que fue este martes que se recibió el reporte de que en el referido lugar, un motociclista había chocado con una grúa que se encontraba en el lugar.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil quienes auxiliaron a Axel Antonio R., de 22 años el cual fue llevado a un hospital en donde perdió la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades 

