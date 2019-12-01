Saqueo millonario al agua de Copándaro, Michoacán: Cae exalcalde y exdirectora por presunto desvío de 6.4 millones de pesos

Morelia, Mich., a 28 de enero de 2026.- Lo que debía convertirse en agua potable para cientos de familias terminó presuntamente en un escandaloso desfalco millonario. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) asestó un golpe directo al pasado corrupto de Copándaro, al cumplimentar una orden de aprehensión contra dos ex altos funcionarios municipales, señalados por el delito de peculado.

De acuerdo con la investigación, los hechos se remontan al año 2010, durante la administración municipal 2008–2011, cuando Francisco Javier “N”, entonces presidente municipal, y Sandra “N”, exdirectora de Obras Públicas, habrían desviado más de 6.4 millones de pesos destinados a obras de infraestructura hidráulica.

El dinero estaba etiquetado para rehabilitar y eficientar el sistema de agua potable, una necesidad básica para la población. Sin embargo, las obras no se ejecutaron conforme a lo autorizado, generando un grave daño al patrimonio público y dejando a la ciudadanía sin los beneficios prometidos.

Tras una serie de diligencias ministeriales, el Ministerio Público logró que un juez librara las órdenes de aprehensión, mismas que ya fueron cumplimentadas, por lo que los imputados quedaron a disposición del órgano jurisdiccional, donde se definirá su situación legal en los próximos días.

El caso ha generado indignación y molestia entre habitantes de Copándaro, quienes durante años padecieron deficiencias en el servicio de agua potable mientras, presuntamente, los recursos se evaporaban en las entrañas del poder municipal.

La Fiscalía General del Estado reiteró que no habrá impunidad, aunque se trate de hechos ocurridos hace más de una década, y aseguró que continuará el combate frontal contra la corrupción que por años sangró las finanzas públicas de los municipios michoacanos.