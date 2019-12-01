Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán

Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 20:03:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 28 de enero de 2026.— El nombre de César “N”, alias “El Bótox”, vuelve a sacudir a Michoacán. Esta vez, desde el corazón del penal federal de máxima seguridad “El Altiplano”, donde fue notificado de una orden de aprehensión por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, asesinato que marcó un antes y un después en la violencia contra productores de la región.

El crimen, ocurrido el 19 de octubre de 2025, no solo arrebató la vida de un dirigente agrícola: desató miedo, silencio y parálisis entre quienes se dedican al cultivo de limón, un sector históricamente acosado por el crimen organizado en Tierra Caliente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, la ejecución de Bernardo Bravo habría formado parte de una ofensiva criminal para someter al sector productivo, imponer cuotas y enviar un mensaje brutal a quienes se resistieran. Las pruebas reunidas llevaron a un Juez de Control a librar la orden judicial, misma que fue cumplimentada en reclusión con apoyo de fuerzas estatales.

“El Bótox” fue detenido apenas el 22 de enero, durante un operativo de alto impacto en Buenavista, municipio convertido en campo de batalla por el control territorial. Hoy, su nombre queda ligado formalmente a uno de los asesinatos más simbólicos contra el agro michoacano.

Mientras el proceso judicial avanza entre muros de concreto y rejas de acero, los productores recuerdan el crimen como una advertencia sangrienta, y las autoridades aseguran que no habrá marcha atrás en la persecución de quienes atacan la vida y la economía del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida
Clausuran sucursal bancaria de Inbursa en Torreón, Coahuila; se encontró a empleados consumiendo bebidas alcohólicas
Saqueo millonario al agua de Copándaro, Michoacán: Cae exalcalde y exdirectora por presunto desvío de 6.4 millones de pesos
Fuerte operativo estatal tras masacre en torneo de fútbol en Salamanca; detienen a tres presuntos implicados
Más información de la categoria
Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán
Secuestrados frente a su hijo y hallados calcinados en Guanajuato: el final trágico de Damaris y Raúl, comerciantes de Puruándiro, Michoacán 
Detienen en Morelia, Michoacán a grafitero conocido como “Spaguetti”
Cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, reconoce Sader
Comentarios