Localizan cadáver dentro de terreno baldío en la colonia Santa Teresita de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 23:11:02

Celaya, Guanajuato, a 28 de enero de 2026.- Vecinos que pasaban a un costado de un canal de la colonia Santa Teresita reportaron la existencia de un cuerpo sin vida en el municipio de Celaya.

Ante la llamada a la línea de emergencia 911 la noche del miércoles elementos policiacos se desplazaron sobre la calle Camino Santa Teresita entre Carromato y Golondrina confirmaron que en un terreno baldío se localizó el cadáver en avanzado estado de composición de un masculino.

El hallazgo fue notificado a la Fiscalía del Estado y al mismo tiempo se colocó la cinta amarilla para preservar el área

En el sitio encontraron a un masculino de apariencia joven de identidad desconocida, cuyo cuerpo ya estaba en estado de descomposición, que vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla y maneatado.

Al término del trabajo de campo las evidencias fueron llevadas al Semefo donde le realizarán los efectos de ley que arrojará las causas de fallecimiento