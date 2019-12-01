Clausuran sucursal bancaria de Inbursa en Torreón, Coahuila; se encontró a empleados consumiendo bebidas alcohólicas

Torreón, Coahuila, a 28 de enero de 2026.- Durante la madrugada de este miércoles, personal de la Dirección de Inspección y Verificación del Municipio llevó a cabo la clausura de una institución bancaria en Torreón. La acción se realizó en la sucursal de Inbursa ubicada sobre el bulevar Independencia, en la colonia Narro.

Inspectores municipales acudieron al sitio con el apoyo de elementos de Seguridad Pública, donde levantaron el acta número 01528 y colocaron los sellos de clausura en el acceso principal del establecimiento. De acuerdo con la información oficial, el inmueble no contaba con licencia de funcionamiento vigente y se detectó que empleados consumían bebidas alcohólicas en un espacio donde dicha actividad no está permitida.

Durante la diligencia, también se registraron intentos por obstaculizar la labor de los inspectores, por lo que se elaboró un reporte de incidencias que fue turnado a la autoridad correspondiente. De manera extraoficial, trascendió que el gerente se encontraba ingiriendo alcohol con una empleada, situación que derivó en una discusión; posteriormente, la mujer solicitó la intervención policial y ambos fueron detenidos.

Autoridades señalaron que se trata de un hecho inédito, ya que es la primera ocasión en que la Dirección de Inspección y Verificación, clausura una sucursal bancaria debido a la presencia de personal en estado de ebriedad.