Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida

Tarímbaro, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Una mujer muerta y otra más herida, fue el saldo que dejó el atropellamiento de dos féminas, hechos registrados en la carretera Morelia-Tarímbaro.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la Plaza Prado, habían atropellado a dos personas.
Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra.
Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las investigaciones correspondientes.