Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:23:37

Tarímbaro, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Una mujer muerta y otra más herida, fue el saldo que dejó el atropellamiento de dos féminas, hechos registrados en la carretera Morelia-Tarímbaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la Plaza Prado, habían atropellado a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las investigaciones correspondientes.