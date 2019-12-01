Detienen en Morelia, Michoacán a grafitero conocido como “Spaguetti”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 18:43:17

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Pablo Alarcón Olmedo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, confirmó la detención de Héctor S., grafitero conocido como “Spaguetti”, el cual tenía rayoneada media ciudad de Morelia.

Al respecto el funcionario Municpal informó que desde el momento en que se recibieron las quejas ciudadanas, y elementos policiacos municipales confirmaron las pintas se inició la búsqueda del susodicho.

Fue esta tarde de miércoles que las acciones surtieron efecto, y el tal “Spaguetti”, fue detenido y al ser requerido estaba bajo el efecto de ciertos estupefacientes.

Ahora el detenido entre otras sanciones, deberá de llevará cabo limpieza en los lugares en que llevó a cabo sus pintas.