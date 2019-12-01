Entrega Claudia Sheinbaum las primeras casas del Programa Vivienda para el Bienestar en el desarrollo San Marcos del Infonavit, en Mérida, Yucatán

Entrega Claudia Sheinbaum las primeras casas del Programa Vivienda para el Bienestar en el desarrollo San Marcos del Infonavit, en Mérida, Yucatán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:30:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mérida, Yucatán, a 28 de enero de 2026.- El programa Vivienda para el Bienestar avanza con la construcción de 1.8 millones de viviendas en el país. En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, vía enlace desde Palacio Nacional, la entrega de las primeras casas del desarrollo San Marcos del Infonavit, en Mérida, Yucatán, donde la meta sexenal se incrementó a 70 mil viviendas.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, señaló durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta estatal pasó de 19 mil 500 a 70 mil viviendas durante el sexenio: 10 mil a cargo de la Conavi y 60 mil del Infonavit. Precisó que ya se construyen 37 mil 307 viviendas, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos, beneficiando a 252 mil personas y generando más de 525 mil empleos directos e indirectos.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que en el desarrollo San Marcos se edificarán 2 mil 608 viviendas, de las cuales se entregarán 134 mensuales a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027. Añadió que actualmente hay 14 proyectos contratados en ocho municipios del estado y que este año se iniciará la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Instituto en Yucatán.

Finalmente, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Vivienda para el Bienestar representa un acto de justicia social al brindar hogares dignos y certeza jurídica a miles de familias que por años no tuvieron acceso a una vivienda.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida
Clausuran sucursal bancaria de Inbursa en Torreón, Coahuila; se encontró a empleados consumiendo bebidas alcohólicas
Saqueo millonario al agua de Copándaro, Michoacán: Cae exalcalde y exdirectora por presunto desvío de 6.4 millones de pesos
Fuerte operativo estatal tras masacre en torneo de fútbol en Salamanca; detienen a tres presuntos implicados
Más información de la categoria
Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán
Secuestrados frente a su hijo y hallados calcinados en Guanajuato: el final trágico de Damaris y Raúl, comerciantes de Puruándiro, Michoacán 
Detienen en Morelia, Michoacán a grafitero conocido como “Spaguetti”
Cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, reconoce Sader
Comentarios