Entrega Claudia Sheinbaum las primeras casas del Programa Vivienda para el Bienestar en el desarrollo San Marcos del Infonavit, en Mérida, Yucatán

Mérida, Yucatán, a 28 de enero de 2026.- El programa Vivienda para el Bienestar avanza con la construcción de 1.8 millones de viviendas en el país. En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó, vía enlace desde Palacio Nacional, la entrega de las primeras casas del desarrollo San Marcos del Infonavit, en Mérida, Yucatán, donde la meta sexenal se incrementó a 70 mil viviendas.

“Recuerden que todos los miércoles vamos a hacer enlace para entrega de viviendas; ahora va a ser en Yucatán”, señaló durante la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta estatal pasó de 19 mil 500 a 70 mil viviendas durante el sexenio: 10 mil a cargo de la Conavi y 60 mil del Infonavit. Precisó que ya se construyen 37 mil 307 viviendas, lo que representa un avance del 53.3 por ciento, con una inversión de 42 mil millones de pesos, beneficiando a 252 mil personas y generando más de 525 mil empleos directos e indirectos.

Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que en el desarrollo San Marcos se edificarán 2 mil 608 viviendas, de las cuales se entregarán 134 mensuales a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027. Añadió que actualmente hay 14 proyectos contratados en ocho municipios del estado y que este año se iniciará la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Instituto en Yucatán.

Finalmente, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Vivienda para el Bienestar representa un acto de justicia social al brindar hogares dignos y certeza jurídica a miles de familias que por años no tuvieron acceso a una vivienda.