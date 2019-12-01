Refuerzan operativo federal tras ataque armado contra diputados en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sin., a 28 de enero de 2026.— El Gobierno de México activó un esquema de coordinación interinstitucional luego de la agresión armada perpetrada contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ocurrida en la colonia Centro de Culiacán, hecho que encendió las alertas de seguridad en la capital sinaloense.

De acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad, desde que se tuvo conocimiento del atentado se estableció comunicación directa con autoridades estatales, a fin de sumar capacidades federales a las investigaciones y acelerar la identificación y captura de los responsables.

Los legisladores fueron trasladados de inmediato a hospitales de la zona, donde permanecen bajo atención médica especializada tras presentar heridas producidas por arma de fuego. En el mismo ataque resultó lesionado un escolta que integraba su equipo de seguridad, quien repelió la agresión y cuyo estado de salud fue reportado como estable.

Como parte de las indagatorias, corporaciones de seguridad federal y estatal realizan análisis de videograbaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en el área, con el objetivo de reconstruir los hechos y rastrear la huida de los agresores. En este despliegue, fue localizado un vehículo blanco abandonado, el cual es investigado por su presunta relación con el ataque.

El Gabinete de Seguridad reiteró su respaldo a las autoridades de Sinaloa y subrayó que se mantendrán los patrullajes y el intercambio de información hasta esclarecer el caso. Asimismo, expresó su solidaridad con los diputados heridos, sus familias y su equipo de trabajo, y aseguró que no habrá impunidad en este atentado que vuelve a poner en el centro del debate la violencia contra representantes públicos.