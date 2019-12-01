Secuestrados frente a su hijo y hallados calcinados en Guanajuato: el final trágico de Damaris y Raúl, comerciantes de Puruándiro, Michoacán 

Puruándiro, Mich., a 28 de enero de 2026.— Lo que comenzó como una desaparición violenta en el corazón de Puruándiro terminó en un escenario aún más desgarrador fuera de las fronteras del estado. Damaris “C” y su esposo Raúl “L”, conocidos comerciantes y propietarios de un negocio de helados en el centro del municipio, fueron localizados sin vida en el estado de Guanajuato, confirmó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El matrimonio había sido privado de la libertad durante la madrugada del pasado 3 de enero, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, ubicado en la colonia Centro, y se los llevó por la fuerza ante la mirada de su hijo de apenas dos años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores también se llevaron al menor, quien horas más tarde fue abandonado con vida a corta distancia de la vivienda familiar. El hallazgo del niño, sano y salvo, permitió a los familiares confirmar la identidad de las víctimas y presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Desde ese momento, se activaron los protocolos de búsqueda y se difundieron fichas de localización en un intento por dar con el paradero del matrimonio. Sin embargo, la esperanza se fue diluyendo con el paso de los días, hasta que finalmente se confirmó el desenlace fatal.

Las autoridades informaron que los cuerpos de Damaris, de 30 años, y Raúl, de 45, fueron localizados en territorio guanajuatense. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre el lugar exacto ni las circunstancias en las que fueron encontrados. De manera extraoficial, ha trascendido que ambos habrían sido calcinados, versión que no ha sido corroborada oficialmente.

Debido a que el homicidio ocurrió en Guanajuato, será la Fiscalía de esa entidad la responsable de integrar la carpeta de investigación, aunque se mantiene la coordinación con las autoridades de Michoacán para el intercambio de información que permita esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Damaris y Raúl eran ampliamente conocidos en Puruándiro por su actividad comercial. Su negocio de helados era un punto habitual para familias y vecinos, lo que ha incrementado la indignación y el dolor en la comunidad, que hoy exige justicia.

El caso vuelve a poner en evidencia la violencia que golpea a la región y el impacto devastador que deja en las familias, especialmente cuando las víctimas son arrancadas de sus hogares sin distinción. Mientras tanto, familiares y amigos claman porque este crimen no se sume a la larga lista de casos sin castigo.