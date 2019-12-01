Salvaguardan integridad de animales de compañía en situación de riesgo 

Querétaro, Querétaro, a 11 de abril 2026.- Para salvaguardar la integridad de los animales de compañía en situación de riesgo o vulnerabilidad, la Secretaría de Bienestar Animal, atendió varios casos de negligencia, los cuales fueron derivados de reportes ciudadanos, en los que se realizó una intervención coordinada para salvaguardar la integridad de animales de compañía, informó Lennyz Meléndez Chacón, titular de la dependencia municipal.

Explicó que en el primer caso durante la diligencia realizada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, se resguardó a un canino mestizo, que fue trasladado al Centro de Bienestar Animal de la misma zona, donde recibe valoración y atención médica veterinaria integral para estabilizar su estado de salud.

En el segundo caso, dijo, después de recibir el reporte ciudadano, personal de la secretaría realizó la diligencia en la colonia Hacienda Santa Rosa, en donde se rescataron a varios caninos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, los cuales ahora se encuentran en resguardo y reciben atención médica.

“En ambos casos, gracias a la coordinación interinstitucional y al apoyo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, se logró gestionar la autorización judicial correspondiente en menos de 24 horas, lo que permitió llevar a cabo las intervenciones de manera legal y oportuna para salvaguardar la vida de los animales involucrado”.

Detalló que, en el último caso, la dependencia a su cargo, como parte de la atención permanente a reportes ciudadanos, realizó un operativo en la colonia La Esperanza, donde se rescató un animal de compañía que se encontraban en la vía pública.

“El objetivo de estas acciones es salvaguardar la integridad del animal y prevenir riesgos tanto para ellos como para la comunidad. El ejemplar fue trasladado para su evaluación médica, valoración, atención integral y seguimiento correspondiente”.

Recordó que permitir que los animales de compañía permanezcan en la vía pública o en azoteas los expone a enfermedades, accidentes, deshidratación y otras condiciones que vulneran su bienestar. Así mismo, no deben permanecer amarrados de manera constante ni en espacios que comprometan su salud física o emocional.

“Estas situaciones se consideran maltrato animal y pueden derivar en sanciones administrativas, así como en el retiro o decomiso de los animales, conforme a la normativa vigente. Los animales de compañía deben mantenerse bajo resguardo dentro del hogar, con supervisión, alimentación adecuada, atención médica, esquema de vacunación al día y cuidados permanentes”.

Señaló que con estas acciones, el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera, reitera su compromiso de actuar con prontitud ante cualquier situación que vulnere el bienestar de los animales y reconoce la colaboración de las autoridades que hicieron posible una respuesta ágil y conforme a derecho.

Llamó a la ciudadanía que cualquier caso de maltrato o abandono puede reportarse al WhatsApp 442 4765387. En situaciones de emergencia, se debe solicitar apoyo inmediato a través del 911.