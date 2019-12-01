Abandonan restos humanos en contenedores sobre la carretera Salvatierra–Yuriria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 13:42:17

Salvatierra, Guanajuato, a 11 de abril 2026.- La presencia de contenedores sospechosos a un costado de la carretera estatal Salvatierra–Yuriria derivó en el hallazgo de restos humanos, situación que activó un operativo de seguridad en las inmediaciones de la comunidad de Cupareo.

El reporte se generó durante la mañana de este día, luego de que ciudadanos detectaran un tambo y una caja de plástico en aparente estado de abandono, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Al inspeccionar el contenido, elementos de seguridad confirmaron que en el interior se encontraban restos humanos, sin que hasta ahora se haya determinado el número de personas a las que pertenecen.

De inmediato, la zona fue asegurada por corporaciones policiales, quienes establecieron un perímetro para permitir el trabajo de peritos forenses y agentes ministeriales encargados de procesar la escena.

Las investigaciones continúan en el lugar, bajo resguardo oficial, con el objetivo de obtener información que permita identificar a las víctimas y esclarecer este hecho.

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