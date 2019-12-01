Operativo "Escudo Sable" deja 81 detenidos en Acapulco

Operativo "Escudo Sable" deja 81 detenidos en Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 13:48:47
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Acapulco, Guerrero, a 11 de abril 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que 81 presuntos delincuentes fueron detenidos durante el operativo “Escudo Sable” que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, durante el pasado mes de marzo.

Según el comunicado, los detenidos son sospechosos de delitos contra la salud y otras conductas ilícitas, entre ellas portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, extorsión, fraude, homicidio y robo de vehículos y motocicletas.

Asimismo, el personal naval aseguró 573 dosis de una sustancia con características del cristal, 394 envoltorios de hierba similar a la marihuana, 36 dosis de polvo blanco parecido a la cocaína y ocho fragmentos sólidos con rasgos de piedra.

En lo que respecta a armamento y equipo táctico, los marinos decomisaron nueve armas de distintos calibres, algunas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de 23 cargadores y 424 cartuchos útiles.

De igual forma, fueron retiradas nueve cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública, equipo que presuntamente era utilizado para monitorear movimientos de las corporaciones.

Por último, se dio a conocer que en el operativo se confiscaron ocho vehículos, 11 motocicletas, una motoneta, un chaleco táctico y dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado.

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