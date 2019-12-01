Ataque armado deja 4 personas muertas en restaurante de Acapulco

Ataque armado deja 4 personas muertas en restaurante de Acapulco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 08:17:20
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Acapulco, Guerrero, a 11 de abril 2026.- Al menos cuatro personas perdieron la vida a causa de un ataque armado que se registró en un restaurante del sector oriente de la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Según los primeros reportes, el tiroteo se desarrolló en un negocio llamado Playa Aventura, en el poblado turístico en San Andrés Playa Encantada, colindante con Barra Vieja, alrededor de las 19:00 horas del 10 de abril.

Las autoridades informaron que en el sitio se localizaron los cuerpos de tres mujeres y un hombre, los cuales presentaban heridas de proyectil de arma de fuego.

Por lo anterior, la zona fue sitiada por elementos de Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Ejército Mexicano (Defensa), Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal (SSPC) y policías estatales.

Personal de la Policía Investigadora Ministerial, así como peritos, llegaron al restaurante en donde realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de indicios.

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