Sábado sísmico; Chiapas registró al menos 6 sismos durante el día indicó el SSN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 20:35:25
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de agosto de 2025.- Este sábado, Chiapas encabezó la actividad sísmica del país al registrar seis temblores con magnitudes de entre 3.6 y 4.6, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento más fuerte alcanzó los 4.6 grados, con epicentro a 108 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

El municipio de Pijijiapan destacó como la localidad con mayor incidencia al reportar dos eventos: uno de magnitud 4.4 a 12 kilómetros de profundidad y otro de 4.1. Otros sismos se detectaron en Huixtla, Tonalá y Cintalapa, algunos con profundidades superiores a los 100 kilómetros.

De acuerdo con el SSN, Oaxaca fue la segunda entidad con mayor número de sismos este sábado, al contabilizar tres movimientos con magnitudes entre 3.2 y 3.9 en Pinotepa Nacional, Salina Cruz y Matías Romero.

En tanto, Baja California Sur reportó dos sismos, uno de magnitud 4.2 cerca de Guerrero Negro y otro de 3.4 cerca de Guerrero Negro y otro de 3.4 en Santa Rosalía. Por su parte, Michoacán reportó dos sismos menores en el municipio de Peribán, con intensidades de 2.7 y 2.9 grados.

