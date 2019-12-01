Roban con violencia tres casas en el Club Campestre del municipio de Querétaro

Roban con violencia tres casas en el Club Campestre del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 16:39:53
Querétaro, Querétaro, a 7 de septiembre de 2025.- Al menos tres domicilios, ubicados en la área 300 del Club Campestre, fueron objeto de robo, la madrugada de este domingo, por un grupo de sujetos armados.

Aparentemente ingresaron por la unidad deportiva ubicada colindante, colocando una escalera, con y para posteriormente ingresar a los tres domicilios.

A la zona se solicitó el apoyo de autoridades y servicios de emergencias para que tomaran conocimiento del violento robo, del cual se descartaron personas heridas.

De esta situación, se dio parte a la Fiscalía General del Estado, para tomar conocimiento y dar inicio a la carpeta de investigación.

