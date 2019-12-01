Roban cilindros de gas cloro en Querétaro; autoridades emiten alerta por riesgo alto

Colón, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta tras el robo de cinco cilindros de gas cloro en el municipio de Colón. Los contenedores, de color gris y con capacidad de 68 kilogramos, eran utilizados en procesos de potabilización de agua.

El gas cloro es altamente tóxico y puede resultar fatal si se inhala o se absorbe por la piel, por lo que se catalogó el incidente como de riesgo alto. Ante ello, se activó un alertamiento a las unidades de Protección Civil de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas para implementar medidas preventivas.

A la población se le pidió no manipular los cilindros en caso de encontrarlos y alejarse de inmediato del área. Asimismo, se solicitó reportar su localización al 911, al número 44 8275 1496 de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro o al 41 9292 0296 de la Unidad Municipal de Protección Civil de Colón.

Las autoridades mantienen vigilancia en la región y exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones ante el riesgo que representa el manejo inadecuado de estas sustancias.