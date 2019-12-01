Roban cilindros de gas cloro en Querétaro; autoridades emiten alerta por riesgo alto

Roban cilindros de gas cloro en Querétaro; autoridades emiten alerta por riesgo alto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 13:13:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Colón, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta tras el robo de cinco cilindros de gas cloro en el municipio de Colón. Los contenedores, de color gris y con capacidad de 68 kilogramos, eran utilizados en procesos de potabilización de agua.

El gas cloro es altamente tóxico y puede resultar fatal si se inhala o se absorbe por la piel, por lo que se catalogó el incidente como de riesgo alto. Ante ello, se activó un alertamiento a las unidades de Protección Civil de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Aguascalientes y Zacatecas para implementar medidas preventivas.

A la población se le pidió no manipular los cilindros en caso de encontrarlos y alejarse de inmediato del área. Asimismo, se solicitó reportar su localización al 911, al número 44 8275 1496 de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro o al 41 9292 0296 de la Unidad Municipal de Protección Civil de Colón.

Las autoridades mantienen vigilancia en la región y exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones ante el riesgo que representa el manejo inadecuado de estas sustancias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Participa titular del CEEAV en foros regionales en materia de desaparición de personas
Policía Cibernética Estatal recomienda el uso de controles parentales para fortalecer la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes
Cae presunto líder de célula dedicada al trasiego de armamento
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Más información de la categoria
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Comentarios