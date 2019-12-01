Ciudad de México, 21 de noviembre de 2026.- Fausto Isidro Meza Flores, señalado como líder de una organización criminal en Sinaloa, ha sido detenido en cinco ocasiones desde 2011. Sin embargo, en las primeras cuatro ocasiones quedó en libertad poco tiempo después de su detención, de acuerdo con antecedentes recuperados de documentos de inteligencia militar y reportes periodísticos.

Las capturas anteriores ocurrieron en distintos municipios de Sinaloa, entre ellos Culiacán, Guasave y Ahome. La primera se registró el 4 de mayo de 2011, cuando fue detenido en Culiacán por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contra la salud.

Posteriormente, el 9 de julio de 2014 fue aprehendido en Guasave por señalamientos relacionados con delincuencia organizada y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Un mes después, el 8 de agosto, volvió a ser detenido en Ahome, esta vez por presunta portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su cuarta captura ocurrió el 16 de abril de 2015, nuevamente en Guasave, por presuntos delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y portación de armas. Después de estos arrestos, Meza Flores recuperó su libertad, aunque la información pública disponible no detalla las causas judiciales que determinaron cada una de las liberaciones.

La quinta detención ocurrió la noche del 20 de noviembre de 2026, durante un operativo federal en Guasave, en el que también fueron aprehendidos dos presuntos integrantes de su círculo cercano. Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En esta ocasión, su captura también está relacionada con los procedimientos que enfrenta en Estados Unidos, donde existe una solicitud de extradición. El FBI llegó a incluirlo en su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo.

Luego del operativo, se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros y otros incidentes de seguridad en distintos puntos de Sinaloa, principalmente en Guasave y municipios cercanos. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus domicilios mientras continuaban los despliegues de seguridad.