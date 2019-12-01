Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 13:06:34

Apatzingán, Mich., a 21 de noviembre de 2026.— Momentos de terror vivió un automovilista luego de que una mina terrestre explotara al paso de su vehículo sobre la brecha conocida como Los Cuiniques, en dirección al basurero municipal de Apatzingán, dejando la unidad prácticamente destruida.

El artefacto detonó cuando el conductor transitaba por este camino, provocando severos daños materiales, principalmente en la parte frontal del automóvil, que quedó completamente destrozada por la fuerza de la explosión.

A pesar de la magnitud del estallido, el automovilista logró salir ileso, en un hecho que pudo haber terminado en tragedia.

La situación ha generado alarma entre habitantes y personas que diariamente utilizan esta vía, debido a que, según los denunciantes, apenas un día antes se habían retirado otros artefactos explosivos de la misma zona.

Los ciudadanos expresaron su preocupación ante la posibilidad de que todavía existan más explosivos ocultos en el camino y cuestionaron la falta de medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Ante este escenario, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que realicen una inspección exhaustiva de la brecha, localicen posibles artefactos y garanticen condiciones seguras para quienes necesitan transitar por el lugar.

El temor de los habitantes es que la próxima explosión no termine únicamente en daños materiales, sino que cobre la vida de una persona.