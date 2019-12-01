Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 10:20:39

El Marqués, Querétaro a 22 de noviembre de 2026.— Dos vehículos terminaron volcados durante la madrugada de este domingo sobre Circuito Universidades, a la altura de Villas del Refugio, en dirección al Fray Junípero Serra.

De acuerdo con los primeros reportes, el aparente exceso de velocidad y el pavimento mojado habrían provocado que ambos conductores perdieran el control de sus unidades y terminaran fuera de la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de El Marqués, quienes valoraron a cuatro personas involucradas en el percance. Afortunadamente, ninguna requirió traslado hospitalario.

Policías municipales abanderaron la zona y realizaron las actuaciones correspondientes. El accidente dejó únicamente daños materiales.