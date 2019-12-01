Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2026 a las 14:20:23

Ciudad de México, a 21 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo para capturar a Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el funcionario federal expresó su gratitud y reconoció la labor de los elementos castrenses que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

“Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”, manifestó el secretario García Harfuch en su publicación.

Cabe recordar que el pasado 20 de noviembre, efectivos de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional, mejor conocidos como “Lobos”, así como de los “Murciélagos” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutaron un operativo en el cual lograron la captura de “El Chapo Isidro”, presunto líder criminal y objetivo prioritario de México y Estados Unidos.

Luego de la detención, integrantes del Cártel de Guasave y el grupo criminal de los Beltrán Leyva ocasionaron destrozos, atacaron a los efectivos de seguridad y bloquearon vialidades en el municipio citado.

Fue durante las labores de respuesta que los cuatro militares perdieron la vida.