Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 01:04:18

Morelia, Mich., 21 de noviembre de 2026.— Una mujer de entre 25 y 30 años de edad perdió la vida tras ser atacada a balazos durante la noche de este sábado, en un inmueble ubicado en la colonia María Morán, al poniente de la capital michoacana.

Según la información preliminar, varios sujetos armados arribaron al domicilio donde presuntamente se encontraba la víctima y abrieron fuego en su contra. Tras cometer la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después, elementos policiales acudieron al lugar señalado y, al revisar la vivienda, confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

Ante esta situación, los uniformados delimitaron el área para evitar la alteración de posibles evidencias, mientras se implementó un dispositivo de búsqueda en los alrededores con la intención de localizar a los atacantes.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el motivo del ataque.