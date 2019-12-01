Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 09:55:31

Zamora, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.-Un jovencito murió de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió al accidentarse en su motocicleta.

El accidente ocurrió en la Avenida Juárez esquina con Alfredo B., Bonfil en la colonia Ejidal Norte, donde llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron el deceso del jovencito.

El ahora occiso fue identificado con el nombre de Jesús Alejandro G., Q., de aproximadamente 16 años de edad, el cual era vecino del Fraccionamiento San Joaquín de esta cabecera municipal.

Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y minutos más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las actuaciones correspondientes y levaron el cadáver para llevarlo al Semefo.

La unidad donde se trasladaba el ahora occiso es una motocicleta Italika 250z, color negro, con placa L4A77T de Michoacán, la cual fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición del Ministerio Público en turno.