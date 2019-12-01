Corregidora, Querétaro a 22 de noviembre de 2026.— Una menor de edad perdió la vida durante un aparatoso accidente registrado la madrugada de este domingo sobre la avenida Paseo Constituyentes, donde dos vehículos chocaron y uno de ellos terminó volcado.
De acuerdo con los primeros reportes, uno de los automóviles intentó incorporarse hacia Pueblo Nuevo, pero su conductor perdió el control, impactó una camioneta y posteriormente volcó.
En la camioneta viajaban una mujer y dos menores de edad. Lamentablemente, uno de los niños perdió la vida en el lugar.
Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento y dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Elementos policiales acordonaron la zona, en espera del personal pericial de la Fiscalía, que realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.