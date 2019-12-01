Riña en penal de Sinaloa deja al menos diez personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 20:52:14

Culiacán, Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Al menos diez personas murieron este jueves durante una riña registrada al interior de un centro penitenciario de Sinaloa, informó el gobierno estatal.

Luego de los hechos, elementos del Ejército y corporaciones policiacas ingresaron al penal con armas largas y escudos antimotines para intervenir en la situación. Al lugar también llegaron vehículos blindados y ambulancias, mientras se desplegaba un operativo para controlar el enfrentamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó el incidente mediante una publicación en redes sociales, aunque no proporcionó detalles sobre las causas de la riña ni sobre la identidad de las víctimas. De acuerdo con reportes de medios locales, se escucharon disparos dentro de las instalaciones y al menos ocho ambulancias ingresaron al recinto.

El saldo oficial es de 10 muertos, de los cuales 9 estaban privados de la libertad y 1 menor de edad que estaba de visita familiar) y 16 internos heridos, que fueron trasladados a recibir atención médica.

Mientras las autoridades atendían la emergencia, familiares de las personas privadas de la libertad se congregaron en el exterior del penal para solicitar información sobre sus seres queridos. Las visitas fueron suspendidas durante la intervención de las fuerzas de seguridad.