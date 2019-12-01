Funcionaria de Uruapan y madre de escolta detenido por caso Manzo ignora citatorio de la FGE

Funcionaria de Uruapan y madre de escolta detenido por caso Manzo ignora citatorio de la FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:15:23
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Uruapan, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- Rosa Alejandra Vargas Rauda, actual secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, desacató el citatorio emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para rendir su declaración en torno al asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria municipal, quien además es madre de Alejandro Flores Vargas, alias "El Macas" —uno de los siete escoltas del exedil actualmente detenidos—, estaba notificada para comparecer este jueves a las 10:00 horas ante la Fiscalía Especializada en Homicidios, en la ciudad de Morelia.

Fuentes confirmaron que ante la ausencia no justificada de Vargas Rauda, las autoridades emitirán un segundo requerimiento formal. 

En caso de mantener la negativa, la secretaria municipal podría enfrentar medidas de apremio.

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