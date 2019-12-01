Harfuch reporta reducción de 53% en homicidios durante comparecencia en San Lázaro

Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 53 por ciento, al pasar de 86 a 40 casos durante agosto de 2026, al presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad ante legisladores de la Cámara de Diputados.

Durante su reunión con la Junta de Coordinación Política, presidida por Ricardo Monreal, el funcionario destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno Federal y las entidades federativas.

García Harfuch explicó que la estrategia de seguridad se basa en cuatro ejes: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, fortalecer las labores de inteligencia e investigación y mejorar la coordinación entre las autoridades. También señaló que se han bloqueado más de 24 mil cuentas relacionadas con actividades criminales, con recursos superiores a los 8 mil 600 millones de pesos inmovilizados.

En materia de desapariciones, informó que desde julio se ha localizado a 4 mil 787 personas y que la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata ha permitido encontrar al 50 por ciento de las personas reportadas durante las primeras 24 horas. Asimismo, indicó que las autoridades trabajan para fortalecer las investigaciones y agilizar la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos.

Respecto al combate a la extorsión, el secretario señaló que se han detenido a 2 mil personas relacionadas con este delito en 29 entidades del país. Añadió que se busca reforzar las unidades especializadas y la atención a las víctimas, ante el impacto de este ilícito en la economía y la seguridad de las familias.

El funcionario reconoció que, pese a los resultados presentados, persisten desafíos en materia de desapariciones, extorsión y violencia contra las mujeres. Por ello, afirmó que continuará el trabajo coordinado entre las instituciones federales y estatales para fortalecer las investigaciones y mejorar las condiciones de seguridad en el país.