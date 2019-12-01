Aluvión arrastra vehículos y autobuses tras fuertes lluvias en Santiago de Chile

Aluvión arrastra vehículos y autobuses tras fuertes lluvias en Santiago de Chile
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:14:02
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Santiago, Chile, 8 de octubre de 2026.- Las fuertes lluvias registradas este jueves provocaron un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, donde la corriente avanzó por la avenida General Blanche, desde la precordillera hacia el poniente, en dirección a la estación de Metro Los Dominicos.

El torrente arrastró vehículos, árboles y autobuses del transporte público. Ante la fuerza de la corriente, algunas personas tuvieron que refugiarse en los techos de los buses para ponerse a salvo. La emergencia también afectó instalaciones educativas y centros de salud de la zona.

De acuerdo con la información, el aluvión se originó tras el colapso de un canal, lo que provocó que el agua y el lodo avanzaran por las calles. Ante la situación, equipos de rescate acudieron al sector, mientras las autoridades locales comenzaron a evaluar los daños y exhortaron a la población a evitar el tránsito por el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas, por lo que los daños registrados corresponden a afectaciones materiales.

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