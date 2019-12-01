Incendio consume madera y llantas en maderería de La Piedad, en El Marqués, Querétaro

Incendio consume madera y llantas en maderería de La Piedad, en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:54:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Este jueves, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia La Piedad, en el municipio de El Marqués, en donde se reportó un incendio en una maderería.

A través de la línea única de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que rápidamente al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil de El Marqués, para sofocar el fuego.

Una vez en el lugar, comenzaron a realizar labores, para apagar el incendio, el cual consumió madera y llantas, además de causar importantes daños materiales al inmueble.

Afortunadamente el incendio no dejó personas heridas, pero sí daños en el lugar, el cual fue abanderado por parte de elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes acudieron a tomar conocimiento.

Más información de la categoria
Harfuch reporta reducción de 53% en homicidios durante comparecencia en San Lázaro
Riña en penal de Sinaloa deja al menos diez personas sin vida
Incendio consume madera y llantas en maderería de La Piedad, en El Marqués, Querétaro
Detienen en Querétaro a Rodolfo “N” por delito sexual cometido en el Estado de México
Más información de la categoria
Simón se intensifica y amenaza con fuertes lluvias en el occidente de México
Fiscalía argentina pide hasta 12 años de prisión para el equipo médico de Maradona
Funcionaria de Uruapan y madre de escolta detenido por caso Manzo ignora citatorio de la FGE
Aluvión arrastra vehículos y autobuses tras fuertes lluvias en Santiago de Chile