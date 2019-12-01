Incendio consume madera y llantas en maderería de La Piedad, en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:54:48

El Marqués, Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Este jueves, servicios de emergencias se movilizaron a la colonia La Piedad, en el municipio de El Marqués, en donde se reportó un incendio en una maderería.

A través de la línea única de emergencias 911, se reportó el fuego, por lo que rápidamente al lugar, se movilizaron analistas de Protección Civil de El Marqués, para sofocar el fuego.

Una vez en el lugar, comenzaron a realizar labores, para apagar el incendio, el cual consumió madera y llantas, además de causar importantes daños materiales al inmueble.

Afortunadamente el incendio no dejó personas heridas, pero sí daños en el lugar, el cual fue abanderado por parte de elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes acudieron a tomar conocimiento.