Detienen en Querétaro a Rodolfo “N” por delito sexual cometido en el Estado de México

Detienen en Querétaro a Rodolfo “N” por delito sexual cometido en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 19:38:20
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Querétaro, Qro., 8 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), logró la localización y detención de Rodolfo “N”, requerido por autoridades del Estado de México por el delito de violación.

De acuerdo con la investigación de la autoridad solicitante, los hechos ocurrieron en 2020, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde el imputado habría agredido físicamente y sexualmente a una mujer.

Por estos hechos, Rodolfo “N” fue detenido y sujeto a un proceso penal en el Estado de México. Posteriormente, durante la continuación del juicio, fue declarado sustraído de la acción de la justicia, por lo que una Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca ordenó su búsqueda, localización y aprehensión.

Derivado de los mecanismos de colaboración entre ambas fiscalías, personal de la PID realizó las acciones de investigación y localización correspondientes, logrando dar cumplimiento al mandato judicial vigente.

Una vez asegurado, Rodolfo “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para su entrega y traslado al Estado de México, donde deberá continuar el proceso penal seguido en su contra.

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