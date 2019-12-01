Buenos Aires, Argentina, 8 de octubre de 2026.- La fiscalía argentina solicitó penas de entre cuatro y 12 años de prisión para seis integrantes del equipo médico que atendió al exfutbolista Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria, antes de su muerte en noviembre de 2020.

Durante los alegatos del juicio celebrado en San Isidro, al norte de Buenos Aires, el fiscal Patricio Ferrari pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque, médico personal del exfutbolista, 10 años para Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de medicina privada, y ocho años para Agustina Cosachov, psiquiatra de Maradona. Para los tres también solicitó 10 años de inhabilitación profesional.

Los acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, figura legal que implica que una persona prevé la posibilidad de causar una muerte y acepta ese riesgo. Ferrari sostuvo que los señalados conocían los peligros de sus acciones u omisiones y actuaron con indiferencia ante sus posibles consecuencias.

Asimismo, la fiscalía solicitó cinco años de prisión para un psicólogo y cuatro años para un enfermero y su coordinador, quienes fueron acusados de homicidio culposo. En contraste, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que su intervención se limitó a una visita y que no tenía capacidad de decisión sobre el tratamiento del paciente.

Diego Maradona murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, a causa de un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio, mientras recibía atención médica en una vivienda de Tigre, cerca de Buenos Aires. El juicio, que se ha prolongado durante siete meses, busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron en su atención.