Riña en fiesta patronal, deja a cuatro heridos de bala en Pedro Escobedo, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:49:10

Pedro Escobedo, Querétaro, 2 de enero del 2025.- Al menos cuatro personas resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, luego de un altercado que se registró en la comunidad de Guadalupe Septién, en el municipio de Pedro Escobedo.

Fue sobre la avenida principal de la comunidad, en donde un grupo de habitantes comenzó el altercado, al estarse realizando las fiestas patronales de la localidad.

Posteriormente, se realizaron detonaciones con arma de fuego, a decir por los comuneros, fueron personas plenamente identificadas, quienes posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocidas.

Tras la agresión, cuatro personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital para continuar con la atención, hasta el momento se desconoce la gravedad de sus heridas.

La zona fue acordonada, mientras servicios periciales acudía a tomar conocimiento y a realizar el levantamiento de los indicios balísticos.