Bedolla activa protocolos tras sismo; preliminar, sin daños en Michoacán 

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:31:36

Morelia, Michoacán, a 02 de enero del 2026.- Se han activado los protocolos de protección civil en todo el estado, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este día, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

El mandatario estatal informó que, de acuerdo con los reportes preliminares, no se registran afectaciones ni daños en territorio michoacano derivados del movimiento telúrico.

“Me informan que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero nos mantenemos en monitoreo constante y comunicación con los municipios”.

Finalmente, Ramírez Bedolla exhortó a la población a mantener la calma y a seguir únicamente información difundida a través de canales oficiales.