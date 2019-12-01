De manera preliminar, sin daños en la Ciudad de México tras sismo en Guerrero: Clara Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:37:59
Ciudad de México, 2 de enero del 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que continúan los protocolos de atención y supervisión tras el sismo registrado este viernes, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

La mandataria capitalina detalló que, tras el primer sobrevuelo de los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no se detectaron daños en la capital.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) realiza recorridos de revisión en infraestructura estratégica, como puentes, además de supervisiones en todos los sistemas de la Red de Movilidad.

“Continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores de la @SSC_CDMX no se reportan afectaciones. La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad”, señaló.

Clara Brugada recordó que cualquier reporte de emergencia puede realizarse a través del número 911 y aseguró que su administración continuará informando de manera oportuna a la ciudadanía.

