Sheinbaum da primer informe tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:39:07

Ciudad de México, a 2 de enero 2026.- Luego de que un sismo de magnitud preliminar 6.5 sacudió a la Ciudad de México durante la mañana del 2 de enero, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, rindió el primer informe sobre la situación.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que tras una primera revisión, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), señaló que “no hay daños graves” a causa del reciente movimiento telúrico.

“Ya regresamos después de esta alerta de sismo el sismológico nacional da de manera preliminar 6.5 grados el epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos Guerrero”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

De igual forma, la gobernante reveló que se mantuvo en comunicación con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le informó que de momento no se han detectado daños graves.

Puntualizó que en el caso de la Ciudad de México “en el primer sobrevuelo se informa que tampoco hay daños”.

Cabe señalar que, el terremoto interrumpió su tradicional encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional.